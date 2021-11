Camilo amplia para 80% a capacidade do público nos estádio de futebol em novo decreto

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta sexta-feira (29), em publicação nas redes sociais, as novas medidas do decreto de combate à pandemia da Covid-19. Entre as novidades, está a ampliação para 80% da capacidade do público nos estádio de futebol. As novas medidas entram em vigor na próxima segunda-feira, 1º de novembro.





Para ter acesso ao estádio, no entanto, o torcedor continuará precisando apresentar o esquema vacinal completo, com duas doses, ou dose única (Janssen). Outra novidade no novo decreto é a ampliação da capacidade dos eventos sociais para 500 pessoas em locais fechados e 800 pessoas em espaços abertos. Há, ainda, a possibilidade de ampliação dos eventos para as próximas semanas, dependendo da avaliação das autoridades de saúde.





Os detalhes do novo decreto serão publicados neste sábado (30), no Diário Oficial do Estado (DOE). “Os números de casos e óbitos seguem em queda em todo o estado, e o processo de vacinação avançando no Ceará. Reforço, mais uma vez, a importância de todos os cearenses se vacinarem. Só com a imunização em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia”, ressaltou Camilo Santana.





Confira as novidades do novo decreto:





Ampliação da capacidade dos eventos sociais para 500 pessoas em locais fechados e 800 pessoas em espaços abertos. No decreto também será publicada a previsibilidade de ampliação dos eventos para as próximas semanas, dependendo da avaliação das autoridades de saúde;

Ampliação da capacidade de público nos estádios de futebol para 80%, com exigência do esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). (CN7)