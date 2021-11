Carro da Prefeitura de Santa Quitéria capota na CE 257 e deixa quatro pessoas feridas

Um acidente envolvendo um carro da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria deixou quatro feridos na noite desta sexta-feira (26) na CE 257, entre Santa Quitéria e Hidrolândia, próximo à fazenda Colômbia. O veículo ficou completamente destruído no capotamento.





Segundo informações, o coordenador de transportes Benedito Ferreira conduzia a L200 Triton, de cor branca e nela estavam outros três passageiros: Quitéria Elizete Sousa de Oliveira, 40; Ricaele Oliveira de Paiva, 23 e Luís Rodrigues Filho, 40 - este último estava na carroceria segurando vários itens que estavam sendo levados como mudança para a fazenda Luva -, quando acabou perdendo o controle e capotou várias vezes.





Partes do veículo assim como dos materiais da mudança ficaram todos espalhados pela pista. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal, estando os demais em observação com ferimentos leves e Elizete, com um quadro mais estável, será transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





O carro é ligado à Secretaria de Saúde, estando adesivado com "vigilância em Saúde". Ainda não se sabe o que provocou o sinistro. Equipes da Prefeitura e da Polícia Rodoviária Estadual acompanharam a ocorrência no local.





(A Voz de Sta. Quitéria)