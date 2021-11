Chefe de organização criminosa que integrava lista dos mais procurados do Ceará

Um homem de 29 anos, apontado como chefe de uma organização criminosa com atuação no Bairro Vila Velha, em Fortaleza, foi preso pela Polícia Militar na noite deste domingo (14). Rogério Araújo de Freitas, foragido do sistema prisional, foi capturado no município de Mombaça, no interior do estado. A Secretaria da Segurança Pública oferecia uma recompensa no valor de R$ 8 mil para quem ajudasse a polícia a encontrar o criminoso.





Segundo a Polícia Civil, existia em aberto um mandado de prisão preventiva contra Rogério por organização criminosa, expedido pela Comarca de Fortaleza. Ele é investigado por homicídio e por integrar grupo criminoso. Durante a prisão de Rogério, outras três pessoas que estavam com ele foram detidas.





A prisão do criminoso ocorreu após policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) serem informados que um táxi estava dando fuga a um foragido da justiça, vindo da zona rural sentido zona urbana de Mombaça. Após a denúncia, a equipe começou as buscas pelo suspeito.





O veículo repassado na denúncia foi abordado e, nele, estava Rogério, responsável por várias execuções. Além disso, o criminoso integrava a lista como um dos mais procurados do estado. Além do foragido, estavam no veículo a companheira dele, uma criança e outros dois ocupantes, sendo um com mandado de prisão em aberto e o taxista.





Todos foram conduzidos ao plantão da Delegacia Regional Senador Pompeu, que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Rogério Araújo. Também foi apresentado e autuado, João Vitor Oliveira Lima, 19, que possuía mandado de prisão em aberto. Este é suspeito de participar de um triplo homicídio em Independência. Contra o taxista e a esposa do fugitivo foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).





