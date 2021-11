Colégio Militar de Sobral tem 376 vagas para estudantes do ensino fundamental e médio

Foi divulgado, nesta quinta-feira (4), o edital de seleção pública para 1.526 vagas nos colégios da Polícia Militar do Ceará para o ano letivo de 2022. Os quatro colégios da instituição são localizados em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. As inscrições para o processo seletivo de novos alunos devem ser feitas pela internet, no período de 8 a 18 de novembro de 2021.





As vagas estão distribuídas para as quatro unidades, sendo 502 para Fortaleza, 368 para Juazeiro do Norte, 280 para Maracanaú e 376 para Sobral. Deverá ser paga uma taxa de inscrição no valor de R$ 25.









Vagas no colégio de Sobral





68 vagas para o 9º ano do ensino fundamental

152 vagas para o 1º ano do ensino médio

114 para o 2º ano do ensino médio

42 vagas para o 3º ano do ensino médio

Das vagas ofertadas, 50% serão destinadas, por ano escolar, ao preenchimento por candidatos aprovados considerados dependentes de militares da PM e do Corpo de Bombeiros do Ceará; policiais civis de carreira da Polícia Civil do Ceará e profissionais da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





As demais vagas, ocupadas pelos candidatos classificados dependentes de civis e das forças de segurança, serão ocupadas seguindo a ordem de classificação no processo seletivo, considerados como ampla concorrência.





No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a opção de ser selecionado como dependente de profissionais da PMCE, do CBMCE, da Policial Civil e da Perícia Forense.









Provas





As provas subjetivas serão compostas por 10 questões de língua portuguesa e 10 de matemática, além dos exames de conhecimentos para o 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental; e 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, com provas objetivas de múltipla escolha (A, B, C e D), com uma única resposta correta, sendo 10 questões de língua portuguesa e 10 questões de matemática.





Cada questão terá como peso um ponto. O exame de conhecimentos será realizado em local, dia e horário previstos no cartão de inscrição, a ser disponibilizado para impressão.





O Edital, em atenção ao decreto de isolamento social e seus protocolos, seguirá a legislação em prol da segurança e prevenção sanitária e da saúde pública.









O que levar para a prova?





Os candidatos ao 1º ano do ensino fundamental deverão estar munidos de lápis preto, apontador, caixa de lápis colorido e borracha, assim como, os candidatos inscritos para o 2º, 3º e 4º ano do ensino fundamental – lápis preto, borracha e apontador; e os candidatos inscritos para o 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio – caneta esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.









Cronograma





Solicitação de isenção – 8 de novembro

Resultado da solicitação de isenção (deferidas e indeferidas) online – 15 de novembro

Recurso da isenção – 16 de novembro on-line, de 8h às 17h.

Resultado de recurso de isenção – 18 de novembro de 2021

Solicitação de Inscrição pela internet – 8 a 18 de novembro

Solicitar concorrer a vagas para dependentes – 8 a 18 de novembro

Solicitar atendimento diferenciado – 8 a 18 de novembro

Último dia para pagamento da taxa de inscrição – 19 de novembro

Recorrer do indeferimento de inscrição em geral, online na área do candidato – 23 de novembro

Resultado recurso de inscrição online na área do candidato – 23 de novembro

