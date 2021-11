Com destaque para Deus, pátria e família, Bolsonaro se filia ao PL

O presidente Jair Bolsonaro se filiou oficialmente, na manhã desta terça-feira (30), ao Partido Liberal (PL), em cerimônia realizada no auditório do Complexo Brasil 21, em Brasília, no Distrito Federal. No evento, marcaram presença tanto ministros do governo federal, como Ciro Nogueira (Casa Civil) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo), quanto lideranças do PL.





Durante a cerimônia, Bolsonaro reforçou que a decisão de se filiar ao partido “não foi fácil”, mas destacou que, assim como um casamento, agora os integrantes de seu novo partido fazem parte de “uma família” e que ele estava se “sentindo em casa”.





– Estou me sentindo em casa, vocês me trazem lembranças agradáveis, lembranças de luta, lembranças de embate, mas, acima de tudo, momentos em que nós, juntos, fizemos [muito] pelo nosso país – ressaltou.





O chefe do Executivo também destacou a luta que tem travado contra as posturas ideológicas adotadas em gestões anteriores, e afirmou que seu governo tem sido marcado por um resgate do patriotismo e de valores como “Deus, pátria e família”.





– Quem tem andado pelo Brasil, vê cada vez mais as cores verde e amarela predominando sobre o vermelho. As cores da nossa bandeira, nós conseguimos fazer brotar no coração dos brasileiros, o sentimento de patriotismo, de amor à pátria, de falar em Deus, pátria e família – disse.





Por fim, Bolsonaro também afirmou que apesar de alguns integrantes da “região da Praça dos Três Poderes” extrapolarem a liberdade, fala que provavelmente faz referência a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), alguns começam a se enquadrar nos fundamentos do país.





– Devemos zelar pela nossa Liberdade. Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes, mas essa pessoa vai ser enquadrada, vai se enquadrando, vai vendo que a maioria somos nós. Nós que temos voto é que devemos conduzir o destino da nação – completou.





(Pleno News)