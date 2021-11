STJ manda soltar Gordão do PCC, comparsa de André do Rap

Na última sexta-feira (26), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a soltura do traficante Fábio Dias dos Santos, conhecido como Gordão. Ele tem 35 anos e é considerado um dos principais chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista.





Para os ministros da Sexta Turma do STJ, houve excesso de prazo da prisão preventiva após um julgamento de pessoa que respondeu a mesma ação penal – também por excesso na prisão. As informações são do site O Antagonista.





O traficante tinha sido preso em 2017, em Peruíbe, Litoral de São Paulo. Na época, ele era procurado pela Interpol por integrar uma organização criminosa investigada pela Polícia Federal (PF) desde 2013. Contra ele, havia mandados de prisão em 52 países.





Gordão cumpriu pena na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, em São Paulo. Na mesma prisão esteve o comparsa dele, André do Rap, que fugiu após obter um habeas corpus expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio de Mello, em outubro de 2020. (Pleno News)