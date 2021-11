Covid-19: Hospital Regional Norte atinge 100% de ocupação dos leitos de UTIs

De acordo com dados do IntegraSUS, os 10 leitos de UTI disponíveis do hospital estão ocupados além de 6 dos 10 leitos disponíveis de enfermaria.





O Hospital Regional Norte – HRN, em Sobral, atingiu 100% dos leitos de UTIs disponíveis para a covid-19, nesta terça-feira (9/11). De acordo com dados do IntegraSUS, os 10 leitos de UTIs disponíveis do hospital estão ocupados além de 6 dos 10 leitos disponíveis de enfermaria. Ainda de acordo com o IntegraSUS, três cidades da Região Norte, Guaraciaba do Norte, Cariré e Ipueiras, estão com risco de alerta “altíssimo”. A assessoria de imprensa do HRN, informou para o Portal Paraíso que a maioria dos pacientes internados são de cidades da região.





Já o Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves, dos 30 leitos de UTIs disponíveis, 9 estão ocupados. De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde de Sobral, todos os pacientes dos 9 leitos são de cidades vizinhas. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Hospital Dr. Estevam, UPA Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa, Hospital do Coração e Hospital da Unimed estão com os leitos de UTIs desativados, segundo a plataforma do IntegraSUS.





O Informe epidemiológico da Prefeitura de Sobral, mostra que desde o início da pandemia Sobral teve 27.577 casos confirmados, 71.279 testes realizados e 739 óbitos. Ainda segundo o Informe local, do dia 4 de setembro até esta segunda-feira (8/11), apenas um óbito foi registrado neste período. Sobral passou 57 dias sem registro de morte pela doença, quando dia 1º de novembro voltou a ter baixa com a morte de um paciente.





Diante da situação, gestores da Secretaria da Saúde do Ceará – Sesa, estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (9/11), com cerca de 100 pessoas entre prefeitos e secretários municipais de saúde no intuito de unificar esforços no combate à pandemia. O secretário da saúde do Estado, Marcos Gadelha, alertou os municípios com baixo índice de vacinação. “É necessário haver uma homogeneidade na cobertura vacinal. Temos que fazer um esforço para acelerar a aplicação de vacina naqueles municípios com menor cobertura. Só assim poderemos barrar o surgimento de novas variantes e de uma indesejada terceira onda da Pandemia”, disse o secretário.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso