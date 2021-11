Criança morre na Santa Casa após bater a cabeça no chão em choque com amigo

Morreu na manhã deste sábado (20/11), na Santa Casa de Sobral, um garoto de 7 anos, vítima de uma queda quando brincava de bicicleta na calçada de sua casa, no bairro Olinda, na cidade de Camocim. De acordo com informações do Portal Câmera Camocim, a vítima identificada por Franklin William teria se chocado com outro garoto e batido a cabeça no chão causando traumatismo craniano.





O fato aconteceu no início da semana passada quando o garoto deu entrada na Santa Casa já desacordado, sendo encaminhado para Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. Como o pequeno Franklin William é de família humilde, amigos fizeram uma campanha para arrecadar doações para custear o deslocamento de familiares até Sobral para acompanhar o garoto.





Com informações de Lucifran Macedo do Portal Câmera Camocim