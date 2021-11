PRF PRENDE 05 HOMENS QUE REALIZAVAM FURTOS EM TIANGUÁ e SOBRAL

Por volta do meio dia, desta sexta-feira, 19/11/21, no Km-150, da BR-222, em Irauçuba/CE, Policiais Rodoviários Federais, realizavam fiscalização, ocasião que abordaram veículo CHEVROLET/ONIX com 05 ocupantes. E identificaram que um dos ocupantes do veículo eram o mesmo que foi flagrados por câmeras de monitoramento furtando celulares e tablets de uma loja de eletrônicos no centro de Sobral e Tianguá. Foram recuperados 2 notebooks, 3 tablets, 4 celulares, 6 carregadores e 3 papelotes de maconha. Ocorrência encaminhada para a Delegacia Regional de Itapipoca.





(PRF)