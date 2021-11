Polícia Civil apreende cerca R$ 700 mil durante operação de combate a grupo criminoso envolvido na exploração do jogo do bicho

A “Operação Públio Vatínio” da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrada no início da manhã de hoje (18), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com o envolvimento na exploração do jogo do bicho e em crimes contra a administração pública na região do Cariri e Centro-Sul do Estado do Ceará, resultou nas apreensões de cerca de R$ 700 mil em espécie.





Ao todo, 203 policiais civis cumpriram 97 mandados judiciais – sendo 43 de busca e apreensão, cinco de medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico), seis de afastamento das funções públicas (vereadores e servidores públicos) e 43 de sequestro criminal para apreender veículos, imóveis, bloqueio de contas bancárias e fundos de investimento. Os mandados judiciais resultaram nas apreensões de cerca de R$ 700 mil em espécie, além de 39 veículos de luxo e 48 aparelhos celulares. Ainda durante a ofensiva policial, foram registrados cinco flagrantes que resultaram nas apreensões de cinco armas – sendo duas espingardas, dois revólveres e uma pistola, além de munições.





A ofensiva policial foi realizada em endereços nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Várzea Alegre e Fortaleza. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas na capital cearense. Entre os delitos investigados estão fraudes à licitação e outros crimes contra a administração pública no município de Juazeiro do Norte/CE, no período de 2014 a 2020.





No decorrer das investigações, constatou-se que os 52 investigados movimentaram mais de R$ 400 milhões, no período de 2014 a 2020, montante esse que é objeto de análise aprofundada para identificação de sua origem. Após a operação de hoje, as apurações seguem no sentido de localizar novos elementos de prova recolhidos na ofensiva policial.





(Polícia Civil/CE)