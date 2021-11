DERRAMAMENTO DE SANGUE NA CIDADE DE UBAJARA/CE

No início da tarde deste sábado (20), várias pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo em um bar localizado no centro de Ubajara.





Segundo informações, homens e mulheres estavam bebendo no interior de um bar, que fica ao lado da Praça Alfriza Tomaz, quando um veículo parou e os indivíduos efetuaram uma rajada de balas, lesionando pessoas que estavam no interior do estabelecimento.





Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





As vítimas foram socorridas para o hospital local.





A Polícia Civil de Ubajara está investigando o crime.





Mais detalhes a qualquer momento!





Com informações de Ubajara Notícias