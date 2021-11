IDOSO É BRUTALMENTE ASSASSINADO NA ZONA RURAL DE GRANJA/CE

Um crime com requintes de crueldade foi registrado na madrugada deste sábado (20), por volta das 02 horas, na localidade de Caça Poeira, zona rural do município de Granja.

A vítima foi identificada como Raimundo Nonato da Silva, 72 anos, natural de Granja, residia na localidade de Caça Poeira.





Segundo informações, três homens encapuzados em três motocicletas, chegaram na residência do idoso e efetuaram uma rajada de balas, ferindo a vítima com aproximadamente 15 tiros de pistola. Raimundo Nonato morreu no local. A vítima morava só.





As Polícias Civil e Militares estiveram no local, realizaram várias diligências na tentativa de localizar e prender os criminosos.





A Delegacia Municipal de Granja irá investigar a autoria e a motivação.