CRUELDADE: Mãe esconde corpo do filho de 4 meses na parede de casa

Uma jovem de 25 anos confessou à polícia que escondeu o corpo de seu bebê, de 4 meses, na parede da casa em que mora, em Charleroi, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a criança teve a síndrome da morte súbita infantil. Outros três filhos do casal estão desaparecidos.





Em seu depoimento, Kylie Wilt disse que colocou o corpo do filho em uma caixa e abriu um buraco na parede. Em seguida, ela emassou e pintou o local. Segundo a mãe, ela não tinha dinheiro para pagar um funeral para o filho.





O caso aconteceu em fevereiro deste ano, mas só foi descoberto agora pelas autoridades.





De acordo com os registros médicos, o bebê era monitorado desde o nascimento porque um exame realizado no pós-parto indicou a presença de THC, principal substância encontrada na maconha. Por causa disso, a criança teria que passar por um novo exame em 4 de novembro, quando completasse um ano de vida.





Para despistar a polícia, Kylie disse que o filho estava com outra pessoa. No entanto, os agentes ficaram desconfiados e retornaram ao local outra vez, e novamente não acharam a criança. Foi neste momento que a mãe contou que havia escondido o corpo do filho na parede.





Kylie e o pai da criança, Alan Hollis, foram presos e serão acusados de ocultar a morte da criança, abuso de cadáver, obstrução de justiça, fraude previdenciária e adulteração de provas.





