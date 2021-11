Design de Moda UNINTA EaD: Grande mercado de trabalho é diferencial para quem escolhe a graduação

Em plena ascensão no mercado e oferecendo diversas oportunidades de atuação, o Design de Moda é uma área que traz inúmeras possibilidades de trabalho e que envolve criatividade, empenho, estudo e planejamento. Mas engana-se quem pensa que a profissão se resume apenas aos grandes desfiles.





O profissional pode optar por seguir uma carreira de sucesso, podendo atuar nas áreas de: Consultoria, Modelagem, Estilismo, Produção em Ensaios Fotográficos, Figurinista, Indústrias, Marketing de Produtos e Personal Stylist, além da possibilidade de trabalhar com o seu próprio negócio, desenvolvendo a sua marca.





E, em tempos de isolamento social, apresentações e palestras virtuais, o varejo e a indústria da moda tiveram que se reinventar e inovar. Neste sentido, também, os profissionais otimizaram sua forma de divulgação, fortalecendo o comércio on-line, onde as redes sociais têm sido os principais canais de apresentação de produtos do vestuário de moda.





Ofertado na opção a distância do UNINTA, o Curso Tecnológico de Design de Moda proporciona amplo material didático, aulas síncronas, disciplinas práticas e vídeos aulas, que são constantemente atualizados e alinhados com as novas tendências e tecnologias utilizadas por profissionais e empresas de referência no mercado de trabalho. Além disso, o corpo docente realiza gravações semanais, trazendo mais dinâmica e progresso no desenvolvimento de conteúdos.





Em suas palavras, a coordenadora do curso, Ma. Andreia Pereira Rocha, destacou a excelente formação que é ofertada. “No curso de Moda o aluno vê a prática desde o início do primeiro semestre até o final e a vai desenvolvendo. A graduação foi pensada e idealizada para suprir uma necessidade do mercado, temos uma grande procura. Buscamos formar um curso trazendo as principais linhas de conhecimentos que o mercado de trabalho vai exigir do profissional. Levando o aluno para todas as possibilidades que a formação em moda tem, fazendo com que os acadêmicos tenham uma visão ampla da área”. Pontuou.









Sobre o Mercado de Trabalho





O profissional atua em várias vertentes existentes dentro do universo da Moda. Neste ramo a inovação e a criatividade do profissional são diferenciais para a carreira. A área é crescente e a busca é constante por profissionais para trabalharem em grandes lojas e magazines e setores de confecções.





O mercado procura por profissionais versáteis que, além de criarem boas peças de vestuário, também podem coordenar e planejar coleções e supervisionar processos de produção.









Sobre o curso de Design de Moda do UNINTA EaD





Com duração de 02 anos e 06 meses, o curso tem como principal objetivo formar profissionais para o planejamento e desenvolvimento de forma consciente de produtos de moda, por meio de um constante equilíbrio entre teoria e prática, capacitando-os para atuar com competência em um mercado cada vez mais seletivo e exigente.





O aluno também é preparado durante a graduação para diagnosticar, compreender, propor e desenvolver soluções criativas e inovadoras de projetos, de forma estética e funcional. Além de artefatos de moda, considerando em sua criação fatores simbólicos, ergonômicos e socioculturais, interagindo com outras áreas nas elaboração de pesquisas e artefatos de moda.









