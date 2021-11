FAL e NUPeSM promoverão o IV Ciclo Científico de Oficina em Saúde Mental

O Curso de Enfermagem da Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), em parceria com o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saúde Mental (NUPeSM) realizarão o IV Ciclo Científico de Oficina em Saúde Mental. A iniciativa conta com a participação de profissionais qualificados na área da saúde mental e acontecerá nos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro, de forma híbrida, presencial e on-line.





O evento é gratuito e para participar basta fazer a inscrição acessando o link: www.even3.com.br/ivccopsm2021 /.





De acordo com a coordenadora do Curso de Enfermagem da FAL e do NUPeSM, Profª. Dra Roberlandia Lopes, "A atividade acadêmica é a culminância de um ciclo de aprendizagem do Núcleo. Os alunos são os organizadores do evento e através desta ação cumpre a função de publicizar o ensino e a ciência em saúde mental”, salientou.





A programação acontecerá nos turnos da tarde e noite, com palestras de saúde mental. A participação em todas as atividades garante um certificado de 20 horas.









Confira a programação completa abaixo:





22/11/2021





19h a 19h30: Abertura do Evento - Mesa de Abertura: Por trás das telas: as redes sociais e os impactos na saúde mental.





19h30 às 21h30 - Palestrante: Raquel Borges de Moraes - Psicóloga (UFTM), Mestre em psicologia (UFTM), Pós-graduanda em Teorias Psicanalíticas (UNIUBE). Atualmente atua como coordenadora do grupo de pacientes e colaboradora de pesquisa no Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares (GRATA-HC-USP) e como psicóloga clínica.





Palestrante 2: Vicente Bezerra Linhares Neto - Graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) – campus de Sobral, Residência médica em psiquiatria pela Escola de Saúde Pública do Ceará, professor curso de Medicina UFC - campus de Sobral e preceptor de psiquiatria do internato de medicina – UFC sobral e UNINTA.





Evento Híbrido: Presencial e transmissão: Canal do Youtube da FAL /VEMPRAFAL.









23/11/2021





15h às 17h - Manejo e cuidado nas situações de crise em Saúde Mental





Palestrante: Francisco Estevão Araújo Albuquerque - Enfermeiro, Especialista em Urgência, Emergência e UTI, atualmente Residente Multiprofissional em Saúde Mental pela Escola de Saúde Pública Visconde Sabóia.





Transmissão: Canal do Youtube da FAL /VEMPRAFAL.









24/11/2021





14h às 16h - Manejo e cuidado da Ansiedade e depressão em Estudantes





Moderador : Breno Bezerra de Sousa - Graduado em Psicologia, Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental.





Moderador: Francisco Thiago Paiva Monte - Psicólogo, Mestrando em Saúde da Família pela UFC.





Público: Estudantes do Ensino Superior e Alunos da EEEP Monsenhor José Aloysio Pinto.





Evento Híbrido: Presencial e transmissão: Canal do Youtube da FAL /VEMPRAFAL.









25/11/2011





15h às 17h - Manejo e cuidado ao comportamento Suicida





Palestrante: Prof. Dr. Percy Antonio Galimbertti Catanio - Médico Psiquiatra, Doutorado em Política Econômica e Políticas Públicas (Ph.D. in Political Economy / Public Policies) - The University of Texas at Dallas. Professor Adjunto da Faculdade de Medicina da UFC.





Transmissão: Canal do Youtube da FAL /VEMPRAFAL.