“Ela tinha entregado o coração a Deus”, diz pastor sobre Marília Mendonça

Após o trágico acidente de avião que tirou a vida da cantora Marília Mendonça nessa sexta-feira (6), o pastor e deputado estadual Henrique César (PSC) relembrou uma conversa que teve com a artista sobre sua caminhada de fé, no último dia 17 de setembro.





Em seu Instagram, César contou que a artista lhe disse que havia entregado seu coração a Deus e que “estava firme” na busca pela presença Dele.





– A pouco tempo ministrando em uma igreja em Goiânia, pude conhecer a Marília Mendonça. Conversamos alguns minutos, falamos sobre projetos musicais, ela me disse que estava com o coração voltado a Deus. Que já algum tempo vinha buscando a presença de Deus, entregado seu coração a Ele e estava muito feliz e bem com isso.





O líder cristão afirma ter se alegrado com o relato de fé da cantora na ocasião.





– Fiquei feliz com o que ela me disse naquela data, sobre ter voltado seu coração para Deus, que “estava firme”. Foram essas as suas palavras – lembrou.





Ao fim da publicação, César expressou seus “sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos” de Marília, e deixou uma passagem bíblica de consolo, registrada no livro de Apocalipse 21:4.





– “Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”.





Marília Mendonça morreu aos 26 anos, na tarde dessa sexta-feira, em um acidente de avião, que a transportava de Goiânia à Minas Gerais, onde faria uma apresentação musical. A queda da aeronave não deixou sobreviventes, falecendo também o tio e assessor da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, além do piloto e copiloto, que tiveram suas identidades preservadas.





