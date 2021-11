Empresário fica ferido após carro capotar entre Santa Quitéria e Varjota

Um acidente de carro deixou dois feridos na tarde desta segunda-feira (01) na rodovia CE 366, entre os municípios de Santa Quitéria e Varjota. O veículo Hilux, de cor prata e inscrição de Varjota, perdeu o controle e veio a capotar, sacando para fora duas rodas e ficando completamente destruído com o impacto.





O empresário Francisco das Chagas Farias, proprietário da pousada Goods em Varjota, que estava do banco do passageiro, teve fraturas no braço e alguns cortes na cabeça e na orelha, tendo sido socorrido para o Hospital Municipal de Varjota e transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas passa bem. Já o seu cunhado, que conduzia o carro, teve apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no próprio hospital local.





A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual.





(A Voz de Sta. Quitéria)