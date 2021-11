FAL conquista pela 4ª vez o Selo de Responsabilidade Social

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) conquistou pela 4ª vez o ‘Selo Instituição Socialmente Responsável da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), por sua participação na 17ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular (IES).





Promovida anualmente pela ABMES, a certificação tem como objetivo mostrar à sociedade que as instituições de ensino superior do país promovem ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida.





A FAL recebeu o selo de responsabilidade social graças às ações de responsabilidade social desenvolvidas durante o período da pandemia do Covid-19, aos projetos de extensão, vinculadas ao ensino e pesquisa, com foco no desenvolvimento sustentável e bem-estar de comunidades com vulnerabilidade social.





Para a Diretora Geral, Profª. Nayara Machado, “apoiar ações de extensão e responsabilidade social é meta estratégica da gestão da FAL, consolidando assim o papel da educação superior em promover o acesso a serviços e garantir direitos no território onde a FAL está inserida”.





A Coordenadora de Extensão, Profª. Claudia dos Santos Costa, destaca “a importância da certificação como validação das ações cotidianas de extensão e responsabilidade social que são desenvolvidas por cada um dos cursos de graduação da FAL”.





A iniciativa, criada em 2005 pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e tem o propósito de estabelecer uma ponte entre o setor acadêmico e a sociedade por meio de ações voluntárias realizadas pelas IES nas áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente, dentre outras, direcionadas para a sociedade.