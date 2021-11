Deputado Moses Rodrigues participa da apresentação da Agenda Estratégica de Desenvolvimento da Serra da Ibiapaba 2030

Nesta quinta-feira (11), o Deputado Federal Moses Rodrigues participou, a convite do SEBRAE, através do Programa LIDER, da apresentação da Agenda Estratégica de Desenvolvimento da Serra da Ibiapaba 2030, e do lançamento da Agência de Desenvolvimento Regional da Ibiapaba. O evento foi realizado no Fazenda Gospel Park Hotel, em Guaraciaba do Norte.





O Programa LIDER da Serra da Ibiapaba tem como objetivo mobilizar, qualificar e integrar as lideranças e instituições da região, promovendo o alinhamento das demandas no plano local, e criando políticas públicas municipais e de fomento estadual e nacionais.





“O Programa chega em um momento importante para o fortalecimento da economia do Estado do Ceará . De forma organizada, cria um ambiente favorável aos pequenos negócios, com foco no desenvolvimento econômico e social da região da Ibiapaba”, destacou Moses Rodrigues.





O evento contou com a presença de empresários e importantes lideranças regionais, como o Prefeito da cidade Dr. Adail Machado, das Deputadas Estaduais Augusta Brito e Fernanda Pessoa, dos prefeitos Luís Menezes, de Tianguá, Marcão, de Ibiapina, José Wellington, de Carnaubal, Elmo Monte, de Varjota, Raimundo Filho, de Pacujá, Robério Rufino, de Ipu, Ronilson Oliveira, de Croatá, além do vice-prefeito prefeito de Croatá, Marcio Onofre, e da chefe de gabinete de Viçosa do Ceará, Daniela Rufino, e do ex-deputado Estadual, Carlos Matos.





Além deles estiveram presentes Joaquim Cartaxo, Superintendente do SEBRAE, Maia Júnior, Secretário Estadual SEDET,





Rejane Botelho, Representante SEBRAE Nacional, Raimundo Gomes de Matos, Diretor de Planejamento SUDENE, Neto Holanda, representante do Ministério da Agricultura, André Siqueira, Presidente do Sindialimentos, Professora Cynira Sampaio, diretora geral Faculdade UNINTA Tianguá e Adriano Melo, Ex-vereador de Ipu.