FAL na Comunidade realiza sua 3ª edição no distrito de Jordão

Participaram da ação os estudantes do Curso de Medicina do UNINTA. Na ocasião, foram disponibilizados para população serviços gratuitos de assistência nas área da saúde como aferição de pressão arterial, testes de glicemia capilar, relação cintura e quadril para risco de doenças cardiovasculares, frequência respiratória e cárdia buscando desenvolver ações de promoção à saúde e educação por meio de atividades lúcidas e conscientização sobre infecções de objetos perfurocortantes. Nesta edição, o projeto realizou cerca de 45 atendimentos.





A proposta oferece também formação prática aos estudantes, uma vez que são estimulados a desenvolver suas competências, colocando em prática todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula.





A estudante Daise Rodrigues, do Curso de Medicina ressaltou que “estamos muito felizes em fazer parte deste projeto de extensão nesta comunidade aqui do Jordão, viemos com a missão de trazer uma conscientização sobre acidentes relacionados a objetos perfurocortantes, coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, para as pessoas terem ciência dos riscos. Aqui hoje, algumas pessoas falaram que quando se contavam lavavam com água e colocava açúcar, a gente tem que desmistificar algumas coisas e ensina a forma correta de tratar o ferimento, então acredito que a gente tenha ajudado bastante a conscientizar as pessoas que dificilmente tem acesso essas informações sobre saúde, mas acreditamos que com essa palestra tenhamos feito uma grande diferença na vida deles.”





A organização do evento foi liderada pelo acadêmico do 2º período de Administração da FAL Janio Edson que é morador local e destacou que “este momento teve grande importância e impacto social em nossa comunidade, pois são ações como esta que mostram que as instituições privadas também estão aqui para nos ajudar, e esperamos que ações como essa sejam contínuas, pois ajudam todos aqueles que querem ser ajudados e dão atenção aos que necessitam", destacou.





Segundo a Profª. Mª. Claudia dos Santos Costa, do Curso de Serviço Social, “o Projeto FAL na Comunidade é uma grande oportunidade de partilhar com o público externo o conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos pela FAL”.





O evento contou também com o apoio do Consultor de Carreira da FAL Bruno Wesley, esclarecendo as principais dúvidas acerca do Processo Seletivo e dos cursos de graduação da instituição.