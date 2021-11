Sobe para 25 nº de funcionários do Inep que pediram demissão às vésperas do Enem

Vinte e cinco funcionários do Inep pediram exoneração nesta segunda-feira (08), a menos de duas semanas da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova será realizada nos dias 21 e 28 de novembro.





Inicialmente, haviam sido divulgados 13 nomes. No entanto, outros 12 pediram exoneração em seguida. O Inep ainda não se manifestou sobre a demissão em massa.





Em nota, a Associação dos Servidores do Inep (Assinep) lamentou “profundamente” a situação de o instituto ter “chegado a esse ponto”.





Ela afirmou ainda que os demais servidores que continuam no Inep vão seguir trabalhando para que as demandas do órgão sejam cumpridas, mas cobrou uma “atuação urgente” do Ministério da Educação (MEC) e do governo federal para resolver a questão.





A demissão em massa acontece dias após o pedido de exoneração de dois coordenadores ligados à realização do exame. Em setembro, o então diretor de tecnologia responsável pela versão digital do exame também já havia pedido para sair.





No pedido de dispensa encaminhado à diretoria do Inep, os servidores afirmam que o motivo se deve à “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima” do órgão e à situação explicitada em um documento divulgado em uma assembleia realizada na quinta-feira (04).





A presidência do Inep é comandada por Danilo Dupas, que ainda não se pronunciou.





