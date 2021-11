Grave acidente é registrado na estrada de Caioca, em Sobral

Um grave acidente foi registrado na estrada que liga Sobral ao distrito de Caioca, na zona rural da cidade. O caso aconteceu na CE-240 por volta das 13:40, desta quinta-feira (4).





Os veículos envolvidos no acidente foram um caminhão, carregado com produtos alimentícios e um veículo Fiat Mobi. Em imagens recebidas pelo SPN, é possível ver pelo menos um morto.





A colisão entre os veículos foi frontal. O carro particular ficou totalmente destruído. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local, no aguardo da chegada da Perícia Forense.





Daqui a pouco teremos mais informações direto do local.





(SPN)