Polícia Civil cumpre 19 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa atuante no interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), uma operação que resultou no cumprimento de 19 mandados de prisão em desfavor de integrantes de uma organização criminosa atuante no Ceará. A ação foi o primeiro trabalho do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCP) da Delegacia Regional de Sobral.





A operação intitulada de “Tabuleiro” é fruto de um trabalho que durou cerca de quatro meses de investigação. O resultado foram 38 pessoas indiciadas – destas, 19 presas hoje – por integrarem organizações criminosa. A ofensiva foi realizada nas cidades de Sobral, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Canindé, Boa Viagem, Itatira, Pedra Branca e Iguatu.





O delegado do Núcleo de Combate ao Crime Organizado em Sobral, João Gabriel, explicou o objetivo da ofensiva policial. “A operação recebeu esse nome porque os integrantes que foram alvos dessa investigação são considerados peças importantes para o funcionamento do grupo criminoso em cada umas das cidades onde houveram prisões. Estamos desarticulando o grupo, retirando as chefias de circulação”, disse João Gabriel.





O delegado regional de Sobral, Paulo Castro, falou sobre a atuação da Polícia Civil nessa operação. “Mesmo tendo sido realizado pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado em Sobral, a nossa atuação vai ser sempre visando proteger a população do Ceará como um todo. Ao perceber a ramificação dos infratores, solicitamos as capturas de todos eles”.





Das 19 prisões, oito foram realizadas em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, além dessas, outros quatro mandados foram cumpridos em Juazeiro do Norte (AIS 19), um em Canindé (AIS 15), um em Iguatu (AIS 21), e nas demais cidades. Todos os presos foram conduzidos para as delegacias e em seguida encaminhados ao sistema penitenciário.





