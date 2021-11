Aeroporto de Sobral tem previsão de entrega no início de 2022

Com a conclusão do novo Aeroporto Regional de Sobral a área do atual aeroporto será integrada à malha urbana de Sobral para a expansão de ruas e avenidas que serão ligadas à Avenida Perimetral beneficiando áreas já urbanizadas.





O Aeroporto Regional de Sobral situado na localidade Fazenda Mutuca no distrito de Patriarca, que custará cerca de R$ 70 milhões, tem previsão de entrega no início de 2022, segundo informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura do Ceará para o Portal Paraíso.





Está em execução, no momento, a pista de pouso e decolagem que terá 1.800m de extensão por 30 de largura com capacidade de receber aeronaves de porte médio, além do pátio de aeronaves, balizamento noturno, vias de acesso (Taxi ways) e prédio de apoio a combate de incêndio. O novo aeroporto contará ainda com sistema de energia solar suficiente para garantir o funcionamento operacional do terminal e do prédio do sistema de combate ao incêndio.





O terminal de passageiros, que está também em execução, terá aproximadamente 2 mil metros quadrados de área construída, contará com estacionamento, balcões de check-in, salas de embarque e desembarque, administração, controle de voo, banheiros e espaços para quiosques e lanchonetes. Como parte da obra está sendo implantada uma rodovia de 2,7 km que ligará o aeroporto à CE 178, na altura do acesso à sede do distrito de Patriarca, onde será construída uma rotatória.





Com o novo equipamento em operação, a área do atual aeroporto, localizado na Avenida Gerardo Rangel, será integrada à malha urbana de Sobral para a expansão de ruas e avenidas que serão ligadas à Avenida Perimetral beneficiando áreas já urbanizadas. Os 17,3 hectares do atual aeródromo já foi entregue pelo Governo do Estado à Prefeitura de Sobral.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso