Homem que pilotava moto com capacete no braço sofre acidente e morre em Reriutaba

Na noite deste sábado (13), um homem que pilotava sua moto com o capacete no braço, sofre acidente e acaba morrendo, na localidade de Oitizeiro, zona rural de Reriutaba.





O acidente vitimou o pedreiro José Valdir Ferreira Souza. Segundo informações, a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas desde a manhã daquele dia.





A polícia militar foi acionada até local, acionaram o IML de Sobral para fazerem a remoção do corpo. Ainda segundo a PM, ao chegarem no local se depararam com a vítima caído no chão e com o capacete no braço, e por não ter usado o equipamento de segurança corretamente, o acidente foi fatal.





(A Voz de Sta. Quitéria)