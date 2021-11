OAB-CE realiza eleição geral no dia 17 de novembro

A Eleição OAB Ceará, para o triênio 2022-2024, será realizada no dia 17 de novembro, das 8h às 16h, em todo o Estado. Em Fortaleza, o local de votação é o Centro de Eventos do Ceará (Pavilhão leste, Portão D, 1° mezanino). No interior do Estado, a votação será nas dependências das respectivas sedes das Subsecções ou em outros lugares previamente divulgados. A eleição da recém-criada Subsecção do Litoral Oeste será realizada na sede da Subsecção da Região Metropolitana de Fortaleza.





Cerca de 20 mil advogados e advogadas cearenses irão às urnas para eleger os integrantes das diretorias da OAB, da Caixa de Assistência dos Advogados e dos Conselhos Seccional e Federal da Ordem.





Numa parceria com o governo do Estado do Ceará, o evento seguirá os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 estabelecidos pelo decreto estadual e pelo protocolo de eventos corporativos da SESA. Só terão acesso aos locais de votação os advogados e as advogadas que estiverem portando o comprovante de vacinação. Além disso, todos deverão manter o distanciamento social, fazer uso de álcool em gel para higienização das mãos e usar máscara cirúrgica (PFF2, KN-95 ou N-95).





A expectativa é que a apuração dos votos termine por volta das 16h30 do dia da eleição, quando será divulgado o resultado do pleito, em tempo real, através do site da OAB Ceará ( www.oabce.org.br ).





Confira aqui as chapas registradas para a disputa na Seccional Cearense:





Candidato Daniel Aragão: Chapa número 90 “OAB Por Você”.





Candidato Erinaldo Dantas: Chapa número 20 “Somos Mais OAB”.





Candidato Sávio Aguiar: Chapa número 10 “OAB Livre e Independente”.