HOVET REALIZARÁ CASTRAÇÃO SOLIDÁRIA EM FORQUILHA NESTE DOMINGO (14)

O Hospital Veterinário do Uninta ( HOVET) do Centro Universitário do Inta (UNINTA), promove neste domingo (14) a quarta edição da Campanha Solidária de Castração, em Forquilha. As consultas foram realizadas nos dias 8, 9 e 10 de Novembro. O projeto é uma parceria do HOVET, com a Prefeitura Municipal de Forquilha (PMF).





Segundo dados oficiais do HOVET, na última etapa realizada nos dias 2 e 3 de Outubro foram relacionadas 47 castração (cães e gatos), além de 80 consultas e hemogramas. Neste sábado estão previstas mais 62 castrações. Desde o início do projeto já foram realizadas mais de 200 consultas e 131 castrações.





O médico veterinário e diretor técnico do Hovet, Ramuelly Cavalcante, falou sobre as suas expectativas para o final de semana de novas castrações. “Iremos garantir todas as castrações cadastradas e consultadas com respeito ao bem-estar animal e manutenção de segurança como nas campanhas anteriores. Será um momento de acolhimento e prestação de serviço a população”, declara o médico.





Para realizar a Campanha de Castração Solidária nos municípios, é necessário entrar em contato com a direção administrativa do Hospital Veterinário do UNINTA e conversar com o Dr. Alysson. O HOVET está localizado na cidade de Sobral e já realizou a ação no próprio município, na vila de Jericoacoara e está sempre aberto a novos parceiros. Funcionando 24 horas, sete dias na semana, o hospital é a principal referência da região.





Serviço





Quem: Hospital Veterinário (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA);





Prefeitura Municipal de Forquilha.





Quando: 14 de Novembro de 2021.





Local: Forquilha - CE





Contato: HOVET - (88) 999510382 / @hospitalveterinariouninta;





Prefeitura Municipal de Forquilha - (88) 3619-1167





Por: Nayanne Maria de Mesquita Melo





Estagiária da Agência Júnior de Comunicação de Jornalismo do UNINTA