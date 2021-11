Idoso morre após ser colhido por carro na CE 176 em Santa Quitéria

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma vítima fatal no final da manhã desta segunda-feira (22) na CE 176, já na entrada do bairro Manduca Penteado, em Santa Quitéria.





Policiais civis de Sobral estavam em um veículo Fiat Toro, de cor branca, e seguiam sentido à cidade vizinha, quando não tiveram tempo para desviar e acabaram colhendo em cheio o idoso Antonio Balacó Magalhães, residente no bairro Piracicaba, e que seguia em sua moto de cor vermelha. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada a vários metros e já caiu sem vida e a frente do carro ficou bastante avariada.

Balacó é o proprietário da conhecida propriedade que leva o seu nome, como ponto de referência rumo ao distrito de Logradouro, na mesma rodovia onde morreu atropelado.





Os ocupantes do carro permaneceram no local até a chegada da Polícia Militar, que isolou a área para a chegada da Perícia Forense, assim como equipes da Polícia Civil e do Demutran. O corpo da vítima será levado para o núcleo da Pefoce em Canindé.





(A Voz de Sta. Quitéria)