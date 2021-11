MORADOR DA ZONA RURAL DE TIANGUÁ RECEBE CONTA DE LUZ DE MAIS DE R$ 3 MIL REAIS

O Sr. Caetano, morador do Sitio Desterro, na zona rural de Tianguá, se surpreendeu ao receber uma conta de luz no valor de R$ 3.125,05. Ao Ibiapaba 24 horas, ele afirma que a cobrança está totalmente fora da realidade do valor que normalmente costuma pagar que é entre R$ 70 e R$ 140,00.





"É como quererem cobrar de uma única vez quase dois anos de consumo de energia", explica Caetano.





O morador informa que no imóvel existem poucos aparelhos ligados na tomada e não há como justificar um consumo tão alto. Ele disse que já informou a situação a Enel, mas até o momento ainda não teve uma resolução para o problema.





(Ibiapaba 24 hs)