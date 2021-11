No Rio Grande do Sul, prefeito é esfaqueado dentro de prefeitura

Na manhã desta segunda-feira (22), Caetano Albarello, prefeito de Palmitinho (RS), foi esfaqueado dentro da prefeitura da cidade. De acordo com a Polícia Civil, uma mulher entrou no gabinete e deu duas facadas na região do abdômen da vítima.





Albarello tem 76 anos. Após o ataque, ele foi levado para um hospital do município, mas acabou transferido para Tenente Portela. As informações são do portal G1.





Em uma primeira nota divulgada sobre o caso, a Prefeitura de Palmitinho disse que o quadro de Caetano é estável.





A autora da facada tem 35 anos e foi presa em flagrante. O ataque teria sido provocado por divergências em função da medição de um terreno. Segundo a polícia, a mulher ficou insatisfeita com o trabalho de servidores municipais no lote de sua propriedade.





O segundo comunicado emitido pela prefeitura fornece novos detalhes sobre o quadro clínico de Albarello.





– Informamos que o nosso Prefeito passou por duas tomografias sendo constatado que os ferimentos foram superficiais e não afetaram órgãos vitais, sendo assim não foi necessário a realização de procedimento cirúrgico – diz trecho do texto.