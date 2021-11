Já em campanha de olho em 2022, Roberto Cláudio aglomera em show em Aracati

Condutor do combate à pandemia no ano passado, ex-prefeito de Fortaleza se diz candidato ao governo e fez seu primeiro evento público durante show com intensa aglomeração em Aracati.





Uma Intensa aglomeração se formou durante festa promovida pela Prefeitura de Aracati, nesse fim de semana. O prefeito da cidade, Bismarck Maia (PDT) e o senador da república Cid Gomes (PDT), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), também estiveram presentes, já em campanha, participando do evento, mas fazendo uso de máscaras. Por algumas vezes, os políticos foram flagrados sem máscara. Em todo momento aglomeraram desrespeitando as medidas de isolamento social impostas pelas autoridades sanitárias.





Nas imagens, é possível ver pessoas dançando sem máscaras, completamente aglomeradas e consumindo produtos oferecidos em pé ao redor de mesas e em espaços para circulação no local, sem distanciamento social.





Ontem, apesar do aumento de casos no Estado, políticos como o ex-prefeito, que se diz candidato ao Governo do Ceará, que também atuou desde o início no combate à pandemia durante gestão à frente da prefeitura de Fortaleza, foi flagrado aglomerando durante show na cidade de Aracati, ao lado do senador Cid Gomes (PDT) e do prefeito do município Bismarck Maia (PDT). Os cientistas defendem a importância da vacinação e a necessidade de seguir os protocolos sanitários de higiene e segurança, como o uso de máscaras, por exemplo. Embora o Brasil registre uma tendência geral de queda nos indicadores, a fundação FioCruz sublinha que “a pandemia não acabou e que o risco de recrudescimento permanece com a proximidade da temporada de festas e de férias”.





Fonte: Revista Ceará