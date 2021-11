Marília Mendonça falou sobre medo de voar em 2019

Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, nesta sexta-feira (5), após a queda do avião em que estava, já tinha falado sobre o medo de voar. Em uma postagem no Twitter há exatamente dois anos, a sertaneja comentou com os fãs a rotina de viagens entre uma cidade e outra.





"Cada um nas suas dificuldades, eu trocaria qualquer coisa pra não ter que ficar pegando avião. Só pra ficar pertinho da família. Mas, é isso. Somos mais fortes do que imaginamos", escreveu Marília no dia 5 de novembro de 2019.





Marília Mendonça, de 26 anos, morreu nesta sexta-feira (5), após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo estado. A notícia da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, de seu produtor Henrique Ribeiro, de seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e do copiloto do avião, dos quais iremos preservar os nomes neste momento", informou em nota.





O avião que levava Marília decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde ela faria uma apresentação esta noite. (R7)