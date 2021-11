Neymar lamenta morte de Marília Mendonça: "Me recuso a acreditar"

A morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo na serra de Caratinga, em Minas Gerais, rapidamente repercutiu nas redes sociais. O craque Neymar, que era bastante amigo da artista, se mostrou incrédulo com a notícia.





"Me recuso acreditar, me recuso", postou o jogador, com emoji de choro.





Clubes e jogadores já começaram a se manifestar com condolências pelas redes sociais pela morte da cantora fazia um enorme sucesso no Brasil.





A cantora, que era flamenguista, fez uma surpresa para Neymar no aniversário dele em 2019, em Paris, aparecendo na hora dos parabéns com um bolo.





(R7)