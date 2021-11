Marília Mendonça morre em acidente de avião em Minas Gerais

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu após sofrer acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5), conforme o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da Caratinga, no interior mineiro, com cinco pessoas a bordo. Todos os passageiros morreram, conforme a GloboNews.





Inicialmente, a assessoria da sertaneja informou que Marília Mendonça estava bem e que havia duas pessoas na aeronave. O número, contudo, foi atualizado posteriormente.





A intérprete de "A Gente Não se Aguenta" e "Troca de Calçada" faria um show na cidade de Caratinga e, cerca de uma hora antes do acidente aéreo, publicou, no Instagram, vídeo prestes a fazer embarque. No registro, a cantora registrou parte da rotina que antecede as apresentações musicais.

A Polícia Civil mineira confirmou, no Twitter, óbito da cantora e de outras duas pessoas, das cinco identificadas no avião. Dois corpos já foram removidos para realização de necropsia.





Em setembro, a artista se separou de Murillo Huff, pai do filho da cantora, Léo, de apenas um ano.





Matéria em atualização.





