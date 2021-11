Marília Mendonça teve politraumatismo e morreu de forma instantânea; diz médico

De acordo com informações do Posto Médico Legal de Caratinga (MG), a possível causa da morte de Marília Mendonça e dos demais envolvidos no acidente de avião ocorrido na sexta-feira da semana passada (5) é apontada como politraumatismo contuso. Caso confirmado, isso indicaria que as vítimas podem ter morrido de forma instantânea.





Em entrevista ao G1, o médico legista do Posto Médico Legal de Caratinga (MG), Pedro Coelho, afirmou que ainda é necessário aguardar exames complementares para definir se os pilotos não teriam sofrido, por exemplo, algum tipo de mal súbito. Por e-mail, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou ao Metrópoles que “o politraumatismo é consequência da queda do avião”, mas o órgão “aguarda a finalização dos laudos”.





O resultado dos testes toxicológico e de alcoolemia deve sair em até 20 dias. Em Belo Horizonte, estão sendo realizadas análises neurológicas e cardíacas do piloto da aeronave, Geraldo Medeiros, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana.





Politraumatismo é uma causa de óbito comum entre vítimas de mortes violentas e podem indicar, a depender do caso, que houve lesão cerebral e medular, hemorragias de diversos graus, perda de membros, queimaduras ou múltiplas fraturas ósseas.





*Com informações de Metrópoles