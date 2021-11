Com Covid, governador do Piauí fará quarentena na Escócia

Diagnosticado com Covid-19 desde quinta-feira (11), o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), precisará cumprir uma quarentena de dez dias na Escócia.





Cumprindo agenda na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP-26, Dias descobriu estar infectado com o novo Coronavírus ao fazer o teste obrigatório de rotina para participantes dos seminários.





A infecção foi confirmada após ser realizada uma contraprova com teste RT-PCR.





– Ele irá cumprir todos os protocolos exigidos no país – afirmou a Coordenadoria de Comunicação do Estado do Piauí (CCom).





– O governador segue apenas com sintomas leves da doença e mantém todos os cuidados recomendados pelos médicos locais – informou o governo, em nota.





A assessoria de Dias também ressaltou que ele recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. (Pleno News)