Bolsonaro chega a Dubai com a primeira-dama e comitiva

O presidente Jair Bolsonaro chegou aos Emirados Árabes. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o chefe do Executivo desembarcou na manhã deste sábado (13) em Dubai, onde foi recebido pelas autoridades do país e pela embaixada brasileira.





Segundo o Itamaraty, Bolsonaro “foi recebido com honras militares simplificadas e recebeu os cumprimentos do embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Fernando Luís Lemos Igreja, e do Ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto, Omar bin Sultan Al Olama”.





O presidente já se encontrou também com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, em uma reunião no pavilhão de líderes da Expo 2020 Dubai, considerada o maior evento presencial do mundo desde o início da pandemia de Covid-19.





Outras autoridades brasileiras, como o governador de São Paulo, João Doria, passaram pela feira, que tem previsão de duração de seis meses. Na próxima segunda-feira (15), o evento será dedicado ao Brasil.





Neste domingo (14), está previsto que o presidente acompanhe a cerimônia de abertura da Dubai Airshow, um evento que tenta ganhar espaço ao lado de duas grandes festas do setor, uma realizada em Paris, na França, e outra em Farnborough, na Inglaterra.





Dubai é o primeiro ponto de parada da comitiva brasileira, que conta com seis ministros e o secretário de Cultura, Mário Frias. As autoridades também aportarão em Bahrein e no Catar.





Além de sua equipe ministerial, Bolsonaro está acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de dois filhos: o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro.





