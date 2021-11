Mototáxi vai aumentar o preço da corrida

Ainda este mês, vai entrar em vigor a nova tabela de preços para as corridas de mototáxi em Sobral. A nova tabela é dividida por ciclos de distância, com os valores de R$ 4,00, R$ 4,50 e R$ 5,00 nos horários de 6h às 22h e R$ 6,00 na bandeira dois a partir das 22h.





Outra novidade é o lançamento de um aplicativo, que trará o mapa da cidade, servirá de canal de interação com os usuários além de possibilitar a checagem dos valores. Para o estabelecimento dos novos valores, foi realizada reunião entre representantes do Sindicato dos Mototaxistas e da Secretaria do Trânsito e Transporte de Sobral, no último dia 5 de novembro.





Para o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, José Gerardo, a tabela está defasada e sem reajuste há mais de três anos. Ele disse que os mototaxistas precisam cumprir e cobrar os valores corretos informados na tabela que será lançada oficialmente nas próximas semanas.





O assunto divide a opinião da população. A aposentada Maria de Nazaré relata que já lhe cobraram até sete reais e que esse reajuste não é uma novidade. Ela disse que prefere pegar o Uber, pois tem valor semelhante e muito mais conforto e segurança.





Já o estudante Sandroberg Dias disse que apoia reajuste e considera justo o aumento. Ele faz uso constante do serviço e conta que se coloca no lugar dos profissionais e acha que o aumento é essencial para a categoria.





A tabela atual cobra R$3,50 e R$ 4,00 com valor único de R$ 5,00 a partir das 22h, na bandeira dois. O sindicato informa que atualmente as denúncias podem ser realizadas através da ouvidoria pelo telefone (88) 3677 1266 e em breve também no aplicativo.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso