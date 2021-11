URGENTE! Ivo Gomes exige atestado de vacina para entrar em qualquer estabelecimento de Sobral; Vídeo

Pressionado pelo súbito aumento de casos de covid, que chegou a lotar os leitos de UTI do Hospital Regional Norte, prefeito Ivo Gomes resolveu radicalizar. Anunciou que vai assinar o decreto para próxima semana exigindo certificado de vacinação para entrar em qualquer estabelecimento de Sobral.





O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (11/11), durante inauguração da ciclovia Pedro Aurélio Mendes Carneiro Filho. Visivelmente incomodado com as notícias dando conta da lotação de leitos do HRN, o prefeito deixou em segundo plano o objeto da inauguração. “Aproveito para desfazer fuxico e fakenews, para dizer que a pandemia está sob controle em Sobral”.





O Portal Paraíso revelou que o número de internações subiu 25%, atingindo pessoas que se vacinaram. A matéria se baseou na informação da secretária municipal de Saúde, Regina Carvalho. Segundo ela, o perfil dos internados abrange pessoas que tomaram três doses, incluindo a de reforço, pessoas acima de 60 anos que tomaram as duas doses e pessoas que tomaram apenas uma dose. Disse que a maioria dos casos é de outra cidade, mas há registros de sobralenses adoentados.





Em desacordo com as informações da ´técnica, Ivo Gomes disse que a maioria dos casos é de quem não se vacinou. “É a pandemia dos não vacinados”. E reconheceu que a cidade está sob risco. De acordo com o prefeito, em uma semana a ocupação de UTI no subiu de uma para 20 pessoas internadas.





O prefeito, sem uma resposta técnica adequada, pôs a culpa em adversários políticos: “Sobral sempre foi uma cidade de vanguarda, consciente, progressista. Não pode se render aos imbecis. Aos imbecis que não têm empatia, que não tem solidariedade, que fazem disso uma disputa política. Nunca, pelo menos o que eu tenho notícia, se discutiu vacina no Brasil”.





Nunca, pelo menos que eu tenha notícia, se discutiu vacina no Brasil” (Ivo gomes)





Ivo Gomes certamente teve notícia do célebre episódio da Revolta da Vacina, em 1904, que originou séries e novelas de TV.





A revolta surgiu por causa da insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola implantada no Rio de Janeiro por meio do médico sanitarista Oswaldo Cruz. À época, também foi exigido comprovante de vacina para contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorização para viagens etc.

Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso