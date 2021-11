Mulher suspeita de integrar grupo criminoso é presa após ação conjunta em Sobral

Após um trabalho integrado entre as Polícias Civis do Estado do Ceará (PC-CE) e de Alagoas, uma mulher de 20 anos suspeita de integrar um grupo criminoso responsável por crimes no Ceará e em Alagoas foi presa. A captura ocorreu por força de mandado de prisão preventiva, na manhã desta sexta-feira (26), no município de Sobral – Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). A ação contou também com o apoio da Polícia Militar de Alagoas.





Com base nas investigações colhidas pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) da Delegacia Regional de Sobral, Beatriz Sombra Sousa (20), conhecida como “cacheada”, é suspeita de integrar uma organização criminosa com atuação no Ceará e no estado alagoano. Após troca de informações, Beatriz foi localizada e presa no Centro de Sobral.





Contra ela, um mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca de Maceió, pelo crime de integrar organização criminosa foi cumprido. Após ser presa, ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Sobral. Ela foi colocada à disposição da Justiça. A PC-CE segue investigando o envolvimento dela em outros crimes no Ceará.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3677-4711, Whatsapp da Delegacia Regional de Sobral.





As informações podem ser repassadas também pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)

Foto ilustrativa