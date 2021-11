Palhaço Tiririca é deputado do PL com mais votos contra o governo

Prestes a se tornar colega de partido do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Tiririca (PL-SP) possui uma estatística nada “amigável” em relação ao governo federal. De acordo com um levantamento feito pelo site Congresso em Foco, o comediante é o parlamentar do PL na Câmara que mais votou contra o governo Bolsonaro.





Segundo os dados divulgados pelo site, o deputado só acompanhou o governo em 58% das vezes, percentual que fica muito abaixo da bancada do partido, que, empatada com o PP com 93%, é a segunda mais fiel às propostas do Executivo. As duas siglas só perdem para o PSL, legenda pela qual Bolsonaro se elegeu, que seguiu a orientação do governo em 95% das votações.





Nos projetos de maior repercussão, Tiririca se posicionou contra pautas como o voto impresso e as privatizações dos Correios e Eletrobras, mas a favor da PEC dos Precatórios, por exemplo. Entre os deputados do PL, só Tiririca e o sergipano Valdevan Noventa (78%) registraram menos de 90% de adesão ao governo.





A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL deve acontecer na próxima semana em Brasília, após mais de dois anos sem partido. A filiação chegou a ser anunciada para o último dia 22, mas foi adiada após uma discordância sobre a articulação política em São Paulo.





(Pleno News)