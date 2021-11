Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, estava com o filho do casal na hora do acidente

O cantor Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, estava com Leo nesta sexta-feira (5). O artista compartilhou um momento de carinho nas redes sociais perto das 15h, quando o avião em que a cantora estava caía em Minas Gerais.





“Faz um carinho no papai”, disse Murilo antes de receber o toque do filho que brincava com ele no chão.O menino completa dois anos em dezembro deste ano e era o maior orgulho da artista. O pai da criança não voltou às redes sociais após a divulgação do acidente.





Marília Mendonça revelou, pela primeira vez, o motivo de seu término com Murilo Huff durante 2020. O casal reatou a relação em seguida, mas terminaram novamente em setembro de 2021. Eles são pais do pequeno Léo, de um ano.





“A gente brigava porque tinha colocado parmesão a mais no risoto, sabe? As brigas que levaram a gente a terminar foi isso, entendeu? E quando as pessoas perguntavam: ‘por que vocês terminaram?’. Eu dizia: ‘Também não sei’. Uma briga por causa do final de uma série…”, contou a Fausto Silva no ‘Domingão do Faustão’, da TV Globo, na época.





Os cinco bombeiros que, ainda trabalham no local, tiveram dificuldade no resgate por conta das pedras escorregadias. É um região de mata e com cachoeiras. Segundo informação da equipe local de socorristas, o tanque de combustível teria vazado e se espalhado, mas levado pela correnteza sem chance de incêndio.





Cerca de três horas antes, Marília publicou um vídeo nas redes sociais mostrando seu embarque e falando sobre a culinária mineira. A cantora estava viajando pela "Turnê Todos os Cantos", projeto iniciado em 2019. Segundo a Rádio Caratinga, vazou combustível da aeronave.





(Yahoo)