Roberta Miranda é internada após saber da morte de Marília Mendonça

Nesta sexta-feira (5), a cantora Roberta Miranda passou mal e foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após saber da morte de Marília Mendonça.





– A cantora Roberta Miranda estava indo viajar para a cidade do Guarujá (no litoral paulista) quando soube da notícia sobre o falecimento da Marília Mendonça e entrou em estado de choque. Retornou a São Paulo e precisou ser levada ao hospital Albert Einstein, onde foram feitos alguns exames. No momento, ela está bem, mas por recomendações médicas, permanece em observação – informou a assessoria da cantora, em nota ao canal Splash, do UOL.





A aeronave que levava Marília Mendonça era um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, com lotação máxima para seis passageiros. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que o avião estava em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo.





Além de Marília Mendonça, morreram seu produtor, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto do avião.





Marília Mendonça deixa o filho, Léo, que fará 2 anos em dezembro.





LEIA A NOTA DA ASSESSORIA DE MARÍLIA MENDONÇA





“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite”. (Pleno News)