Piloto de helicóptero da Globo se ajoelha e ora após pouso forçado

Após ser obrigado a fazer um pouso forçado, na manhã desta segunda-feira (8), em Belo Horizonte, Minas Gerais, o piloto de um helicóptero da TV Globo, Dudu Barbatti, ajoelhou-se e agradeceu a Deus pelo livramento. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o profissional pode ser visto ajoelhado em frente ao helicóptero, orando pela sua vida.





Todos os três ocupantes da aeronave saíram ilesos.





Uma apuração preliminar do Corpo de Bombeiros indicou que a aeronave pode ter passado por uma pane mecânica.





– Graças a Deus, estamos todos bem, amigos! Depois dou mais notícias! – escreveu Barbatti.





Ainda no domingo, Barbatti, que trabalhou na cobertura do acidente aéreo que resultou na morte da cantora Marília Mendonça e de mais quatro pessoas, em Caratinga, no interior de Minas Gerais, fez um post no Instagram refletindo sobre a vida.





– Aquela sensação de que a morte visitou a porta ao lado e que está sempre rondando… Mas isso também nos faz estar sempre de olhos abertos para a vida! Triste pelos que se foram. Que continuem sua caminhada em direção à luz maior… Feliz por poder, mais uma vez, fazer o trabalho que amo com excelência! – escreveu na legenda.

Dudu Barbatti, piloto do helicóptero da Globo, se ajoelha e reza em frente a aeronave após o acidente, nesta segunda-feira (8/11), no Barreiro pic.twitter.com/sVYqC87ksM — Bruno Assunção (@brurj2) November 8, 2021