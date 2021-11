TRAGÉIDA EM SOBRAL: Três pessoas morrem em acidente na BR 222, na localidade de Ipueirinha

O acidente aconteceu por volta das 19h, na localidade de Ipueirinha próximo ao distrito de Aprazível, Sobral.





Um acidente envolvendo três veículos, dois de passeio e um caminhão, aconteceu na BR 222, por volta das 19h, desta segunda-feira (8/11), na localidade de Ipueirinha, próximo ao distrito de Aprazível.





De acordo com o Corpo de Bombeiros de Sobral, três pessoas morreram no local e outras duas foram encaminhadas para a Santa Casa de Sobral. Entre as mortes, um bebê de aproximadamente três meses e duas mulheres, todas estavam no carro modelo Volkswagen, Voyage. No outro veículo, um Hiundai IX35, nenhum dos ocupantes ficou ferido.





As informações dadas no local por testemunhas é que o motorista do caminhão foi fazer retorno na pista quando avistou a PRF, momento em que os dois veículos colidiram na traseira. A polícia conduziu o motorista para a delegacia onde prestaram esclarecimentos.





