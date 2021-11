Polícia Civil prende idoso suspeito de homicídio no interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu um homem de 62 anos suspeito de cometer um homicídio, em agosto deste ano, no município de Potengi – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. A captura ocorreu, na tarde dessa terça-feira (23), por força de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio doloso.





Conforme apuração realizada pela Delegacia Municipal de Araripe, Luiz Evandro Guedes (62) é suspeito de matar um outro homem de 43 anos. Na ocasião, a vítima foi morta a tiros, em agosto deste ano, no bairro Popular. Durante a ação criminosa, uma outra pessoa também foi baleada e socorrida para uma unidade hospitalar.





Durante as investigações, um mandado de prisão preventiva foi solicitado pela autoridade policial ao Poder Judiciário da região. Na tarde de ontem (24), o suspeito foi localizado e preso no bairro Centro. Com ele, uma arma de fogo que teria sido utilizada no delito também foi apreendida. A PC-CE segue investigando a motivação do crime.