O Antagonista “força” vitória de Moro e vira alvo de piada na web

O site O Antagonista virou alvo de piada nas redes sociais, na quarta-feira (24), por conta da divulgação de um recorte, no mínimo, “curioso” de uma pesquisa sobre as eleições de 2022. No cenário em questão, foram retirados os nomes do ex-presidente Lula e do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro e, por consequência, o ex-ministro Sergio Moro seria o primeiro colocado.





De acordo com o veículo, os percentuais teriam como origem uma pesquisa realizada pelo instituto Futura Inteligência em parceria com o banco de investimentos ModalMais. No “repercutido” cenário, com as ausências de Bolsonaro e Lula, Moro teria entre 26,9% e 29,1%, seguido por Ciro Gomes (20,1% a 19,4%) e Fernando Haddad (16,6% a 18,3%).