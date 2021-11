MADRUGADA DE TERROR NA CIDADE DE FORQUILHA!

Madrugada violenta na cidade de Forquilha! Dois homens foram executados nesta quinta-feira ( 25) em bairros diferentes naquele município.





O primeiro crime aconteceu por volta de 2h00 da manhã na rua dos Cocos, a vítima foi Francisco Antônio Bezerra Loiola, morto com vários tiros na cabeça, após sua casa ter sido invadida pelos criminosos, já o segundo, ocorreu no bairro Edmundo Rodrigues, a vítima foi identificada por Gustavo Nascimento Sousa, que também teve a casa invadida pelos assassinos, sendo executado com vários disparados de arma de fogo.





A polícia militar foi acionada para o local dos crimes, isolou a área e acionou a perícia forense que recolheu os corpos para o IML de Sobral.





A delegacia municipal de Forquilha abriu um inquérito policial para apurar as causas que deram origem aos assassinatos. Segundo informações, ninguém foi preso até o presente momento, a cidade de Forquilha vive momento de pânico e medo por conta das ações criminosas dos bandidos.





Com informações de Olivando Alves