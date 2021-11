SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SOBRAL TÊM SALÁRIOS REAJUSTADOS PELA CÂMARA DE VEREADORES

Em Sobral, cidade governada por Ivo Gomes (PDT) quando janeiro chegar um secretário municipal vai receber mais de R$ 19 mil, por mês pela dedicação a cidade de Sobral. O anuncio e a autorização para o reajuste salarial foi feito pelo vereador de oposição Tiago Ramos (MDB), durante a sessão de terça-feira.





No momento que discutia o reajuste do servidor da Câmara de Sobral, que ficou em 8%, Tiago Ramos revelou que dentro do projeto estava sendo autorizado aumento do salário dos secretários em 26%, saltando de R$ 15 mil, com as gratificações para mais de R$ 19 mil. Os 17 vereadores presentes a sessão de terça-feira, 23, voltaram a favor dos reajustes.





(Wilson Gomes)