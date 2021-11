PRF prende assaltantes em Tianguá (CE)

Por volta das 18h do dia 01 de Novembro na BR 222 km 308 em Tianguá (CE), uma equipe da PRF foi informada por um homem que havia sido vítima de roubo por 03 indivíduos. Após colher todos os detalhes da ocorrência, os policiais iniciaram diligências pela rodovia com o intuito de encontrar os assaltantes.





Durantes as buscas, os policiais avistaram ao longe, 03 indivíduos com as características descritas pela vítima. Ao avistarem a PRF, os indivíduos tentarem empreender fuga sendo dois deles capturados pelos policiais. Com os dois indivíduos, foi encontrado o produto do roubo (uma bicicleta).





Diante dos fatos, os indivíduos envolvidos, a vítima e o produto do roubo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá.





(PRF)